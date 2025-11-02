reterd (RETERD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00016629 $ 0.00016629 $ 0.00016629 24H lav $ 0.00020282 $ 0.00020282 $ 0.00020282 24H høj 24H lav $ 0.00016629$ 0.00016629 $ 0.00016629 24H høj $ 0.00020282$ 0.00020282 $ 0.00020282 All Time High $ 0.00098339$ 0.00098339 $ 0.00098339 Laveste pris $ 0.00009164$ 0.00009164 $ 0.00009164 Prisændring (1H) -0.50% Prisændring (1D) -15.89% Prisændring (7D) -38.91% Prisændring (7D) -38.91%

reterd (RETERD) realtidsprisen er $0.0001666. I løbet af de sidste 24 timer har RETERD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00016629 og et højdepunkt på $ 0.00020282, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RETERDs højeste pris nogensinde er $ 0.00098339, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00009164.

Når det gælder kortsigtet performance, RETERD har ændret sig med -0.50% i løbet af den sidste time, -15.89% i løbet af 24 timer og -38.91% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

reterd (RETERD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 166.61K$ 166.61K $ 166.61K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 166.61K$ 166.61K $ 166.61K Cirkulationsforsyning 999.74M 999.74M 999.74M Samlet Udbud 999,739,034.815307 999,739,034.815307 999,739,034.815307

Den nuværende markedsværdi på reterd er $ 166.61K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RETERD er 999.74M, med et samlet udbud på 999739034.815307. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 166.61K.