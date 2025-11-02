real fast (SPEED) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03378043$ 0.03378043 $ 0.03378043 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.09% Prisændring (1D) -1.08% Prisændring (7D) -9.72% Prisændring (7D) -9.72%

real fast (SPEED) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SPEED handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPEEDs højeste pris nogensinde er $ 0.03378043, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SPEED har ændret sig med -0.09% i løbet af den sidste time, -1.08% i løbet af 24 timer og -9.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

real fast (SPEED) Markedsinformation

Markedsværdi $ 219.09K$ 219.09K $ 219.09K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 219.09K$ 219.09K $ 219.09K Cirkulationsforsyning 733.26M 733.26M 733.26M Samlet Udbud 733,260,132.380606 733,260,132.380606 733,260,132.380606

Den nuværende markedsværdi på real fast er $ 219.09K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPEED er 733.26M, med et samlet udbud på 733260132.380606. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 219.09K.