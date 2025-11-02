UdvekslingDEX+
Den direkte real fast pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid SPEED til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SPEED prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte real fast pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid SPEED til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SPEED prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SPEED

SPEED Prisinfo

Hvad er SPEED

SPEED Officiel hjemmeside

SPEED Tokenomics

SPEED Prisprognose

real fast Pris (SPEED)

Ikke noteret

1 SPEED til USD direkte pris:

$0.00029885
-1.00%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
real fast (SPEED) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:37:32 (UTC+8)

real fast (SPEED) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
24H lav
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0
$ 0.03378043
$ 0
-0.09%

-1.08%

-9.72%

-9.72%

real fast (SPEED) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SPEED handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPEEDs højeste pris nogensinde er $ 0.03378043, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SPEED har ændret sig med -0.09% i løbet af den sidste time, -1.08% i løbet af 24 timer og -9.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

real fast (SPEED) Markedsinformation

$ 219.09K
--
$ 219.09K
733.26M
733,260,132.380606
Den nuværende markedsværdi på real fast er $ 219.09K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPEED er 733.26M, med et samlet udbud på 733260132.380606. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 219.09K.

real fast (SPEED) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af real fast til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af real fast til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af real fast til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af real fast til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.08%
30 dage$ 0-29.84%
60 dage$ 0-37.79%
90 dage$ 0--

Hvad er real fast (SPEED)

meme coin

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

real fast (SPEED) Ressource

Officiel hjemmeside

real fast Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil real fast (SPEED) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine real fast (SPEED) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for real fast.

Tjek real fast prisprediktion nu!

SPEED til lokale valutaer

real fast (SPEED) Tokenomics

At forstå tokenomics for real fast (SPEED) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SPEED Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om real fast (SPEED)

Hvor meget er real fast (SPEED) værd i dag?
Den direkte SPEED pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SPEED til USD pris?
Den aktuelle pris på SPEEDtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af real fast?
Markedsværdien for SPEED er $ 219.09K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SPEED?
Den cirkulerende forsyning af SPEED er 733.26M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SPEED?
SPEED opnåede en ATH-pris på 0.03378043 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SPEED?
SPEED så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for SPEED?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SPEED er -- USD.
Bliver SPEED højere i år?
SPEED kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SPEED prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
real fast (SPEED) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

