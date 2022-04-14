RavenQuest (QUEST) Tokenomics Få vigtig indsigt i RavenQuest (QUEST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RavenQuest (QUEST) Information RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation Officiel hjemmeside: https://www.ravenquest.io Hvidbog: https://whitepaper.ravenquest.io/ Køb QUEST nu!

RavenQuest (QUEST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RavenQuest (QUEST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 75.05M $ 75.05M $ 75.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.58M $ 35.58M $ 35.58M Alle tiders Høj: $ 0.128556 $ 0.128556 $ 0.128556 Alle tiders Lav: $ 0.0271767 $ 0.0271767 $ 0.0271767 Nuværende pris: $ 0.03570681 $ 0.03570681 $ 0.03570681 Få mere at vide om RavenQuest (QUEST) pris

RavenQuest (QUEST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RavenQuest (QUEST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QUEST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QUEST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QUEST's tokenomics, kan du udforske QUEST tokens live-pris!

