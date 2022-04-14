PureFi (UFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i PureFi (UFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PureFi (UFI) Information PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users’ anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools. Officiel hjemmeside: https://purefi.io/ Køb UFI nu!

PureFi (UFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PureFi (UFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 878.34K $ 878.34K $ 878.34K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 93.47M $ 93.47M $ 93.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 939.73K $ 939.73K $ 939.73K Alle tiders Høj: $ 0.575568 $ 0.575568 $ 0.575568 Alle tiders Lav: $ 0.0047209 $ 0.0047209 $ 0.0047209 Nuværende pris: $ 0.00939721 $ 0.00939721 $ 0.00939721 Få mere at vide om PureFi (UFI) pris

PureFi (UFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PureFi (UFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UFI's tokenomics, kan du udforske UFI tokens live-pris!

UFI Prisprediktion Vil du vide, hvor UFI måske er på vej hen? Vores UFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UFI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!