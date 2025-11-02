PunkStrategy (PNKSTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.058926 $ 0.058926 $ 0.058926 24H lav $ 0.066389 $ 0.066389 $ 0.066389 24H høj 24H lav $ 0.058926$ 0.058926 $ 0.058926 24H høj $ 0.066389$ 0.066389 $ 0.066389 All Time High $ 0.31653$ 0.31653 $ 0.31653 Laveste pris $ 0.00698235$ 0.00698235 $ 0.00698235 Prisændring (1H) -2.00% Prisændring (1D) -7.54% Prisændring (7D) -11.75% Prisændring (7D) -11.75%

PunkStrategy (PNKSTR) realtidsprisen er $0.061379. I løbet af de sidste 24 timer har PNKSTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.058926 og et højdepunkt på $ 0.066389, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PNKSTRs højeste pris nogensinde er $ 0.31653, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00698235.

Når det gælder kortsigtet performance, PNKSTR har ændret sig med -2.00% i løbet af den sidste time, -7.54% i løbet af 24 timer og -11.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PunkStrategy (PNKSTR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 57.91M$ 57.91M $ 57.91M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 57.91M$ 57.91M $ 57.91M Cirkulationsforsyning 948.69M 948.69M 948.69M Samlet Udbud 948,680,264.3291668 948,680,264.3291668 948,680,264.3291668

Den nuværende markedsværdi på PunkStrategy er $ 57.91M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PNKSTR er 948.69M, med et samlet udbud på 948680264.3291668. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 57.91M.