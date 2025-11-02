UdvekslingDEX+
Den direkte PunkStrategy pris i dag er 0.061379 USD. Følg med i realtid PNKSTR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PNKSTR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PNKSTR

PNKSTR Prisinfo

Hvad er PNKSTR

PNKSTR Officiel hjemmeside

PNKSTR Tokenomics

PNKSTR Prisprognose

PunkStrategy Logo

PunkStrategy Pris (PNKSTR)

Ikke noteret

1 PNKSTR til USD direkte pris:

$0.061147
$0.061147
-7.80%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
PunkStrategy (PNKSTR) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:35:29 (UTC+8)

PunkStrategy (PNKSTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.058926
$ 0.058926
24H lav
$ 0.066389
$ 0.066389
24H høj

$ 0.058926
$ 0.058926

$ 0.066389
$ 0.066389

$ 0.31653
$ 0.31653

$ 0.00698235
$ 0.00698235

-2.00%

-7.54%

-11.75%

-11.75%

PunkStrategy (PNKSTR) realtidsprisen er $0.061379. I løbet af de sidste 24 timer har PNKSTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.058926 og et højdepunkt på $ 0.066389, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PNKSTRs højeste pris nogensinde er $ 0.31653, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00698235.

Når det gælder kortsigtet performance, PNKSTR har ændret sig med -2.00% i løbet af den sidste time, -7.54% i løbet af 24 timer og -11.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PunkStrategy (PNKSTR) Markedsinformation

$ 57.91M
$ 57.91M

--
--

$ 57.91M
$ 57.91M

948.69M
948.69M

948,680,264.3291668
948,680,264.3291668

Den nuværende markedsværdi på PunkStrategy er $ 57.91M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PNKSTR er 948.69M, med et samlet udbud på 948680264.3291668. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 57.91M.

PunkStrategy (PNKSTR) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af PunkStrategy til USD $ -0.00501017335571138.
I de sidste 30 dage var prisændringen af PunkStrategy til USD $ -0.0360520113.
I de sidste 60 dage var prisændringen af PunkStrategy til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af PunkStrategy til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00501017335571138-7.54%
30 dage$ -0.0360520113-58.73%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er PunkStrategy (PNKSTR)

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

PunkStrategy (PNKSTR) Ressource

Officiel hjemmeside

PunkStrategy Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil PunkStrategy (PNKSTR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine PunkStrategy (PNKSTR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for PunkStrategy.

Tjek PunkStrategy prisprediktion nu!

PNKSTR til lokale valutaer

PunkStrategy (PNKSTR) Tokenomics

At forstå tokenomics for PunkStrategy (PNKSTR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PNKSTR Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om PunkStrategy (PNKSTR)

Hvor meget er PunkStrategy (PNKSTR) værd i dag?
Den direkte PNKSTR pris i USD er 0.061379 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PNKSTR til USD pris?
Den aktuelle pris på PNKSTRtil USD er $ 0.061379. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af PunkStrategy?
Markedsværdien for PNKSTR er $ 57.91M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PNKSTR?
Den cirkulerende forsyning af PNKSTR er 948.69M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PNKSTR?
PNKSTR opnåede en ATH-pris på 0.31653 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PNKSTR?
PNKSTR så en ATL-pris på 0.00698235 USD.
Hvad er handelsvolumen for PNKSTR?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PNKSTR er -- USD.
Bliver PNKSTR højere i år?
PNKSTR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PNKSTR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
PunkStrategy (PNKSTR) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,009.73

$3,865.66

$0.02761

$185.41

$1.0003

$110,009.73

$3,865.66

$185.41

$71.01

$19.792

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07641

$0.000000000000000000000021

$0.0042002

$0.00005428

$0.0020

$2.183238

