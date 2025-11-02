PumpBase (PUMPBASE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00127557$ 0.00127557 $ 0.00127557 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.18% Prisændring (1D) +2.90% Prisændring (7D) -12.36% Prisændring (7D) -12.36%

PumpBase (PUMPBASE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PUMPBASE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PUMPBASEs højeste pris nogensinde er $ 0.00127557, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PUMPBASE har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, +2.90% i løbet af 24 timer og -12.36% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PumpBase (PUMPBASE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 65.00K$ 65.00K $ 65.00K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 65.00K$ 65.00K $ 65.00K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på PumpBase er $ 65.00K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PUMPBASE er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 65.00K.