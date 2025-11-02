Public Mint (MINT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 3.36$ 3.36 $ 3.36 Laveste pris $ 0.00003529$ 0.00003529 $ 0.00003529 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -2.17% Prisændring (7D) -2.17%

Public Mint (MINT) realtidsprisen er $0.00019752. I løbet af de sidste 24 timer har MINT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MINTs højeste pris nogensinde er $ 3.36, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003529.

Når det gælder kortsigtet performance, MINT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -2.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Public Mint (MINT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 21.04K$ 21.04K $ 21.04K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 49.38K$ 49.38K $ 49.38K Cirkulationsforsyning 106.53M 106.53M 106.53M Samlet Udbud 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Public Mint er $ 21.04K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MINT er 106.53M, med et samlet udbud på 250000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 49.38K.