Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Public Mint % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Public Mint Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Public Mint (MINT) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Public Mint potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.000197 i 2025. Public Mint (MINT) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Public Mint potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000207 i 2026. Public Mint (MINT) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MINT for 2027 være $ 0.000217 med en 10.25% vækstrate. Public Mint (MINT) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MINT i 2028 være $ 0.000228 med en 15.76% vækstrate. Public Mint (MINT) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MINT i 2029 være $ 0.000240 sammen med 21.55% vækstraten. Public Mint (MINT) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MINT i 2030 være $ 0.000252 sammen med 27.63% vækstraten. Public Mint (MINT) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Public Mint potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000410. Public Mint (MINT) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Public Mint potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000668. År Pris Vækst 2025 $ 0.000197 0.00%

2026 $ 0.000207 5.00%

2027 $ 0.000217 10.25%

2028 $ 0.000228 15.76%

2029 $ 0.000240 21.55%

2030 $ 0.000252 27.63%

2031 $ 0.000264 34.01%

2032 $ 0.000277 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.000291 47.75%

2034 $ 0.000306 55.13%

2035 $ 0.000321 62.89%

2036 $ 0.000337 71.03%

2037 $ 0.000354 79.59%

2038 $ 0.000372 88.56%

2039 $ 0.000391 97.99%

2040 $ 0.000410 107.89% Vis mere Kortsigtet Public Mintprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.000197 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.000197 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.000197 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.000198 0.41% Public Mint (MINT) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på MINT for November 2, 2025(I dag) , er $0.000197 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Public Mint (MINT) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for MINT, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.000197 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Public Mint (MINT) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for MINT, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.000197 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Public Mint (MINT) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på MINT være $0.000198 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Public Mint prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 21.04K$ 21.04K $ 21.04K Cirkulationsforsyning 106.53M 106.53M 106.53M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste MINT pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har MINT et cirkulerende forsyning på 106.53M og en samlet markedsværdi på $ 21.04K. Se live MINT pris

Public Mint Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Public Mint-siden med livepriser er den aktuelle pris på Public Mint 0.000197USD. Det cirkulerende udbud af Public Mint(MINT) er 106.53M MINT , hvilket giver det en markedsværdi på $21,042 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dage -2.17% $ -0.000004 $ 0.000208 $ 0.000192

30 dage 5.28% $ 0.000010 $ 0.000208 $ 0.000192 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Public Mint vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.00% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Public Mint handlet til en højeste værdi på $0.000208 og en laveste værdi på $0.000192 . Den havde oplevet en prisændring på -2.17% . Denne seneste tendens viser MINTs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Public Mint oplevet en ændring på 5.28% , hvilket svarer til cirka $0.000010 i værdi. Det tyder på, at MINT kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Public Mint (MINT )-prisforudsigelsesmodulet? Public Mint-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på MINT baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Public Mint over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på MINT, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Public Mint. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for MINT. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af MINT for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Public Mint.

Hvorfor er MINT prisforudsigelse vigtig?

MINT Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Er MINT værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil MINT opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for MINT næste måned? Ifølge Public Mint (MINT) prisprediktionsværktøjet vil den forventede MINT pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 MINT koste i 2026? Prisen på 1 Public Mint (MINT) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MINT stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på MINT i 2027? Public Mint (MINT) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 MINT i 2027. Hvad er det anslåede prismål for MINT i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Public Mint (MINT) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for MINT i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Public Mint (MINT) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 MINT koste i 2030? Prisen på 1 Public Mint (MINT) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MINT stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er MINT prisforudsigelsen for 2040? Public Mint (MINT) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 MINT i 2040.