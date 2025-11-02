Poggers ($POGGERS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.19% Prisændring (1D) -1.70% Prisændring (7D) +17.95% Prisændring (7D) +17.95%

Poggers ($POGGERS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har $POGGERS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. $POGGERSs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, $POGGERS har ændret sig med +0.19% i løbet af den sidste time, -1.70% i løbet af 24 timer og +17.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Poggers ($POGGERS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 97.22K$ 97.22K $ 97.22K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 97.22K$ 97.22K $ 97.22K Cirkulationsforsyning 984.68M 984.68M 984.68M Samlet Udbud 984,682,053.5646772 984,682,053.5646772 984,682,053.5646772

Den nuværende markedsværdi på Poggers er $ 97.22K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af $POGGERS er 984.68M, med et samlet udbud på 984682053.5646772. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 97.22K.