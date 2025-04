Hvad er Playdoge ($PLAY)

PlayDoge is a mobile-based play-to-earn (P2E) game, transforming the iconic Doge meme into a Tamagotchi-style virtual pet, powered by the $PLAY token. In this 2D 8-bit world, your PlayDoge needs care and attention just like a real dog. Feed, train and play with your 2D Doge while guiding it through in-app mini-games to earn $PLAY tokens! Play through the PlayDoge app with your digital Doge companion and form a bond that can never be broken, neglect your Doge and he could run away or worse… resulting in your game resetting. Use $PLAY tokens to activate Play-to-Earn rewards for keeping your Doge healthy and beating the game levels!

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Playdoge ($PLAY) Ressource Officiel hjemmeside