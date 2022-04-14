PIXL (PIXL) Tokenomics Få vigtig indsigt i PIXL (PIXL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PIXL (PIXL) Information What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc. What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more. History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers. What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene. What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions. Officiel hjemmeside: https://www.sappyseals.io/ Hvidbog: https://gitbook.thepixlverse.com/ Køb PIXL nu!

PIXL (PIXL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PIXL (PIXL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.00M $ 16.00M $ 16.00M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.00M $ 16.00M $ 16.00M Alle tiders Høj: $ 0.164294 $ 0.164294 $ 0.164294 Alle tiders Lav: $ 0.01738658 $ 0.01738658 $ 0.01738658 Nuværende pris: $ 0.03199167 $ 0.03199167 $ 0.03199167 Få mere at vide om PIXL (PIXL) pris

PIXL (PIXL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PIXL (PIXL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PIXL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PIXL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PIXL's tokenomics, kan du udforske PIXL tokens live-pris!

PIXL Prisprediktion Vil du vide, hvor PIXL måske er på vej hen? Vores PIXL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PIXL Tokens prisprediktion nu!

