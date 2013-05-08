Phoenixcoin (PXC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Phoenixcoin (PXC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Phoenixcoin (PXC) Information Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin. Officiel hjemmeside: http://phoenixcoin.org/ Køb PXC nu!

Phoenixcoin (PXC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Phoenixcoin (PXC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Samlet udbud $ 92.59M $ 92.59M $ 92.59M Cirkulerende forsyning $ 92.59M $ 92.59M $ 92.59M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Alle tiders Høj: $ 0.102731 $ 0.102731 $ 0.102731 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.01430023 $ 0.01430023 $ 0.01430023 Få mere at vide om Phoenixcoin (PXC) pris

Phoenixcoin (PXC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Phoenixcoin (PXC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PXC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PXC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PXC's tokenomics, kan du udforske PXC tokens live-pris!

PXC Prisprediktion Vil du vide, hvor PXC måske er på vej hen? Vores PXC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PXC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!