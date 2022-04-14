Phantom Staked SOL (PSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Phantom Staked SOL (PSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Phantom Staked SOL (PSOL) Information Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times. Officiel hjemmeside: https://phantom.com/ Køb PSOL nu!

Phantom Staked SOL (PSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Phantom Staked SOL (PSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 100.34M $ 100.34M $ 100.34M Samlet udbud $ 502.31K $ 502.31K $ 502.31K Cirkulerende forsyning $ 502.31K $ 502.31K $ 502.31K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 100.34M $ 100.34M $ 100.34M Alle tiders Høj: $ 214.84 $ 214.84 $ 214.84 Alle tiders Lav: $ 128.71 $ 128.71 $ 128.71 Nuværende pris: $ 199.75 $ 199.75 $ 199.75 Få mere at vide om Phantom Staked SOL (PSOL) pris

Phantom Staked SOL (PSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Phantom Staked SOL (PSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PSOL's tokenomics, kan du udforske PSOL tokens live-pris!

