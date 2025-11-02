Penguru (PENGURU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.06% Prisændring (1D) -1.36% Prisændring (7D) -6.19% Prisændring (7D) -6.19%

Penguru (PENGURU) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PENGURU handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PENGURUs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PENGURU har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, -1.36% i løbet af 24 timer og -6.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Penguru (PENGURU) Markedsinformation

Markedsværdi $ 27.01K$ 27.01K $ 27.01K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 27.01K$ 27.01K $ 27.01K Cirkulationsforsyning 850.58M 850.58M 850.58M Samlet Udbud 850,576,444.953077 850,576,444.953077 850,576,444.953077

Den nuværende markedsværdi på Penguru er $ 27.01K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PENGURU er 850.58M, med et samlet udbud på 850576444.953077. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 27.01K.