UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Onocoy Token pris i dag er 0.02407311 USD. Følg med i realtid ONO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ONO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Onocoy Token pris i dag er 0.02407311 USD. Følg med i realtid ONO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ONO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ONO

ONO Prisinfo

Hvad er ONO

ONO Whitepaper

ONO Officiel hjemmeside

ONO Tokenomics

ONO Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Onocoy Token Logo

Onocoy Token Pris (ONO)

Ikke noteret

1 ONO til USD direkte pris:

$0.02407311
$0.02407311$0.02407311
+6.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Onocoy Token (ONO) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:24:23 (UTC+8)

Onocoy Token (ONO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.02201587
$ 0.02201587$ 0.02201587
24H lav
$ 0.02407589
$ 0.02407589$ 0.02407589
24H høj

$ 0.02201587
$ 0.02201587$ 0.02201587

$ 0.02407589
$ 0.02407589$ 0.02407589

$ 0.084078
$ 0.084078$ 0.084078

$ 0.02132158
$ 0.02132158$ 0.02132158

-0.00%

+6.63%

-14.33%

-14.33%

Onocoy Token (ONO) realtidsprisen er $0.02407311. I løbet af de sidste 24 timer har ONO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02201587 og et højdepunkt på $ 0.02407589, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ONOs højeste pris nogensinde er $ 0.084078, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02132158.

Når det gælder kortsigtet performance, ONO har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +6.63% i løbet af 24 timer og -14.33% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Onocoy Token (ONO) Markedsinformation

$ 9.65M
$ 9.65M$ 9.65M

--
----

$ 19.50M
$ 19.50M$ 19.50M

400.99M
400.99M 400.99M

809,830,461.9629699
809,830,461.9629699 809,830,461.9629699

Den nuværende markedsværdi på Onocoy Token er $ 9.65M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ONO er 400.99M, med et samlet udbud på 809830461.9629699. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.50M.

Onocoy Token (ONO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Onocoy Token til USD $ +0.00149666.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Onocoy Token til USD $ -0.0069670998.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Onocoy Token til USD $ -0.0096139575.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Onocoy Token til USD $ -0.02946986337536219.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00149666+6.63%
30 dage$ -0.0069670998-28.94%
60 dage$ -0.0096139575-39.93%
90 dage$ -0.02946986337536219-55.03%

Hvad er Onocoy Token (ONO)

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Onocoy Token (ONO) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Onocoy Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Onocoy Token (ONO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Onocoy Token (ONO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Onocoy Token.

Tjek Onocoy Token prisprediktion nu!

ONO til lokale valutaer

Onocoy Token (ONO) Tokenomics

At forstå tokenomics for Onocoy Token (ONO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ONO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Onocoy Token (ONO)

Hvor meget er Onocoy Token (ONO) værd i dag?
Den direkte ONO pris i USD er 0.02407311 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ONO til USD pris?
Den aktuelle pris på ONOtil USD er $ 0.02407311. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Onocoy Token?
Markedsværdien for ONO er $ 9.65M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ONO?
Den cirkulerende forsyning af ONO er 400.99M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ONO?
ONO opnåede en ATH-pris på 0.084078 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ONO?
ONO så en ATL-pris på 0.02132158 USD.
Hvad er handelsvolumen for ONO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ONO er -- USD.
Bliver ONO højere i år?
ONO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ONO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:24:23 (UTC+8)

Onocoy Token (ONO) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,009.14
$110,009.14$110,009.14

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,867.65
$3,867.65$3,867.65

-0.71%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02847
$0.02847$0.02847

-5.25%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.57
$185.57$185.57

-0.45%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,009.14
$110,009.14$110,009.14

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,867.65
$3,867.65$3,867.65

-0.71%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.57
$185.57$185.57

-0.45%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.73
$71.73$71.73

+1.15%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.839
$19.839$19.839

+3.83%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07450
$0.07450$0.07450

+49.00%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0040233
$0.0040233$0.0040233

+97.24%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005380
$0.00005380$0.00005380

+82.86%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000285
$0.000285$0.000285

+66.66%