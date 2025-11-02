Onocoy Token (ONO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.02201587 $ 0.02201587 $ 0.02201587 24H lav $ 0.02407589 $ 0.02407589 $ 0.02407589 24H høj 24H lav $ 0.02201587$ 0.02201587 $ 0.02201587 24H høj $ 0.02407589$ 0.02407589 $ 0.02407589 All Time High $ 0.084078$ 0.084078 $ 0.084078 Laveste pris $ 0.02132158$ 0.02132158 $ 0.02132158 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +6.63% Prisændring (7D) -14.33% Prisændring (7D) -14.33%

Onocoy Token (ONO) realtidsprisen er $0.02407311. I løbet af de sidste 24 timer har ONO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02201587 og et højdepunkt på $ 0.02407589, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ONOs højeste pris nogensinde er $ 0.084078, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02132158.

Når det gælder kortsigtet performance, ONO har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +6.63% i løbet af 24 timer og -14.33% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Onocoy Token (ONO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 19.50M$ 19.50M $ 19.50M Cirkulationsforsyning 400.99M 400.99M 400.99M Samlet Udbud 809,830,461.9629699 809,830,461.9629699 809,830,461.9629699

Den nuværende markedsværdi på Onocoy Token er $ 9.65M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ONO er 400.99M, med et samlet udbud på 809830461.9629699. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.50M.