Onocoy Token (ONO) Prisprediktion (USD)

Få Onocoy Token prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget ONO vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb ONO

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Onocoy Token % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Onocoy Token Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Onocoy Token (ONO) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Onocoy Token potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.021624 i 2025. Onocoy Token (ONO) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Onocoy Token potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.022706 i 2026. Onocoy Token (ONO) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på ONO for 2027 være $ 0.023841 med en 10.25% vækstrate. Onocoy Token (ONO) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på ONO i 2028 være $ 0.025033 med en 15.76% vækstrate. Onocoy Token (ONO) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for ONO i 2029 være $ 0.026285 sammen med 21.55% vækstraten. Onocoy Token (ONO) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for ONO i 2030 være $ 0.027599 sammen med 27.63% vækstraten. Onocoy Token (ONO) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Onocoy Token potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.044956. Onocoy Token (ONO) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Onocoy Token potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.073229. År Pris Vækst 2025 $ 0.021624 0.00%

2026 $ 0.022706 5.00%

2027 $ 0.023841 10.25%

2028 $ 0.025033 15.76%

2029 $ 0.026285 21.55%

2030 $ 0.027599 27.63%

2031 $ 0.028979 34.01%

2032 $ 0.030428 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.031949 47.75%

2034 $ 0.033547 55.13%

2035 $ 0.035224 62.89%

2036 $ 0.036985 71.03%

2037 $ 0.038835 79.59%

2038 $ 0.040776 88.56%

2039 $ 0.042815 97.99%

2040 $ 0.044956 107.89% Vis mere Kortsigtet Onocoy Tokenprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.021624 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.021627 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.021645 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.021713 0.41% Onocoy Token (ONO) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på ONO for November 2, 2025(I dag) , er $0.021624 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Onocoy Token (ONO) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for ONO, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.021627 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Onocoy Token (ONO) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for ONO, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.021645 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Onocoy Token (ONO) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på ONO være $0.021713 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Onocoy Token prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 8.67M$ 8.67M $ 8.67M Cirkulationsforsyning 401.18M 401.18M 401.18M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste ONO pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har ONO et cirkulerende forsyning på 401.18M og en samlet markedsværdi på $ 8.67M. Se live ONO pris

Onocoy Token Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Onocoy Token-siden med livepriser er den aktuelle pris på Onocoy Token 0.021624USD. Det cirkulerende udbud af Onocoy Token(ONO) er 401.18M ONO , hvilket giver det en markedsværdi på $8,674,625 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -1.90% $ -0.000420 $ 0.024075 $ 0.021622

7 dage -20.18% $ -0.004365 $ 0.033515 $ 0.021332

30 dage -35.47% $ -0.007671 $ 0.033515 $ 0.021332 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Onocoy Token vist en prisbevægelse på $-0.000420 , hvilket svarer til en værdiændring på -1.90% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Onocoy Token handlet til en højeste værdi på $0.033515 og en laveste værdi på $0.021332 . Den havde oplevet en prisændring på -20.18% . Denne seneste tendens viser ONOs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Onocoy Token oplevet en ændring på -35.47% , hvilket svarer til cirka $-0.007671 i værdi. Det tyder på, at ONO kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Onocoy Token (ONO )-prisforudsigelsesmodulet? Onocoy Token-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på ONO baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Onocoy Token over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på ONO, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Onocoy Token. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for ONO. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af ONO for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Onocoy Token.

Hvorfor er ONO prisforudsigelse vigtig?

ONO Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er ONO værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil ONO opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for ONO næste måned? Ifølge Onocoy Token (ONO) prisprediktionsværktøjet vil den forventede ONO pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 ONO koste i 2026? Prisen på 1 Onocoy Token (ONO) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil ONO stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på ONO i 2027? Onocoy Token (ONO) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 ONO i 2027. Hvad er det anslåede prismål for ONO i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Onocoy Token (ONO) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for ONO i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Onocoy Token (ONO) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 ONO koste i 2030? Prisen på 1 Onocoy Token (ONO) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil ONO stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er ONO prisforudsigelsen for 2040? Onocoy Token (ONO) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 ONO i 2040. Tilmeld dig nu