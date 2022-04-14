OciCat Token (OCICAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i OciCat Token (OCICAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OciCat Token (OCICAT) Information OciCat is a unique deflationary token by Ocicat Club launched to offers platforms that provide systems that dreamer can leverage on to bring their dreams to reality. Every dream is like a tiny seed but with huge potential to feed the nations. Officiel hjemmeside: https://www.ocicat.club Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/1c0ejUIdhtI8oISpGa6qt3eUD6z-bLW7OyqfUhD1Puz4/edit?tab=t.0 Køb OCICAT nu!

OciCat Token (OCICAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OciCat Token (OCICAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Samlet udbud $ 687.55T $ 687.55T $ 687.55T Cirkulerende forsyning $ 340.65T $ 340.65T $ 340.65T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om OciCat Token (OCICAT) pris

OciCat Token (OCICAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OciCat Token (OCICAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OCICAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OCICAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OCICAT's tokenomics, kan du udforske OCICAT tokens live-pris!

OCICAT Prisprediktion Vil du vide, hvor OCICAT måske er på vej hen? Vores OCICAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OCICAT Tokens prisprediktion nu!

