NUMINE Token (NUMI) Tokenomics Få vigtig indsigt i NUMINE Token (NUMI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NUMINE Token (NUMI) Information Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games. Officiel hjemmeside: https://numine.io/ Hvidbog: https://docs.numine.io/ Køb NUMI nu!

NUMINE Token (NUMI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NUMINE Token (NUMI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.30M $ 13.30M $ 13.30M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 118.83M $ 118.83M $ 118.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 111.95M $ 111.95M $ 111.95M Alle tiders Høj: $ 0.183375 $ 0.183375 $ 0.183375 Alle tiders Lav: $ 0.052167 $ 0.052167 $ 0.052167 Nuværende pris: $ 0.111609 $ 0.111609 $ 0.111609 Få mere at vide om NUMINE Token (NUMI) pris

NUMINE Token (NUMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NUMINE Token (NUMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NUMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NUMI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NUMI's tokenomics, kan du udforske NUMI tokens live-pris!

NUMI Prisprediktion Vil du vide, hvor NUMI måske er på vej hen? Vores NUMI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NUMI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!