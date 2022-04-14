neuron ICP (NICP) Tokenomics Få vigtig indsigt i neuron ICP (NICP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

neuron ICP (NICP) Information nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP. Officiel hjemmeside: https://waterneuron.fi/ Køb NICP nu!

neuron ICP (NICP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for neuron ICP (NICP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Samlet udbud $ 178.93K $ 178.93K $ 178.93K Cirkulerende forsyning $ 178.93K $ 178.93K $ 178.93K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Alle tiders Høj: $ 15.12 $ 15.12 $ 15.12 Alle tiders Lav: $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 Nuværende pris: $ 5.75 $ 5.75 $ 5.75 Få mere at vide om neuron ICP (NICP) pris

neuron ICP (NICP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for neuron ICP (NICP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NICP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NICP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NICP's tokenomics, kan du udforske NICP tokens live-pris!

