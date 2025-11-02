MOVA (MOVA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) %0,00 Prisændring (1D) -%2,48 Prisændring (7D) -%3,11 Prisændring (7D) -%3,11

MOVA (MOVA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MOVA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MOVAs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MOVA har ændret sig med %0,00 i løbet af den sidste time, -%2,48 i løbet af 24 timer og -%3,11 i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MOVA (MOVA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5,81K$ 5,81K $ 5,81K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5,81K$ 5,81K $ 5,81K Cirkulationsforsyning 999,09M 999,09M 999,09M Samlet Udbud 999.091.416,277483 999.091.416,277483 999.091.416,277483

Den nuværende markedsværdi på MOVA er $ 5,81K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MOVA er 999,09M, med et samlet udbud på 999091416.277483. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5,81K.