Mitosis EOL BNB (MIBNB) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1,068.13 24H lav $ 1,082.36 24H høj All Time High $ 1,341.21 Laveste pris $ 824.92 Prisændring (1H) -0.06% Prisændring (1D) +0.52% Prisændring (7D) -1.93%

Mitosis EOL BNB (MIBNB) realtidsprisen er $1,079.58. I løbet af de sidste 24 timer har MIBNB handlet mellem et lavpunkt på $ 1,068.13 og et højdepunkt på $ 1,082.36, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MIBNBs højeste pris nogensinde er $ 1,341.21, mens den laveste pris nogensinde er $ 824.92.

Når det gælder kortsigtet performance, MIBNB har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, +0.52% i løbet af 24 timer og -1.93% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.27M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.27M Cirkulationsforsyning 3.02K Samlet Udbud 3,024.381322047014

Den nuværende markedsværdi på Mitosis EOL BNB er $ 3.27M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MIBNB er 3.02K, med et samlet udbud på 3024.381322047014. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.27M.