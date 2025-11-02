UdvekslingDEX+
Den direkte Midas mHYPER pris i dag er 1.049 USD. Følg med i realtid MHYPER til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MHYPER prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Midas mHYPER Logo

Midas mHYPER Pris (MHYPER)

Ikke noteret

1 MHYPER til USD direkte pris:

0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Midas mHYPER (MHYPER) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:13:13 (UTC+8)

Midas mHYPER (MHYPER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

0.00%

0.00%

+0.15%

+0.15%

Midas mHYPER (MHYPER) realtidsprisen er $1.049. I løbet af de sidste 24 timer har MHYPER handlet mellem et lavpunkt på $ 1.049 og et højdepunkt på $ 1.049, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MHYPERs højeste pris nogensinde er $ 1.049, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.024.

Når det gælder kortsigtet performance, MHYPER har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og +0.15% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Midas mHYPER (MHYPER) Markedsinformation

--
----

Den nuværende markedsværdi på Midas mHYPER er $ 248.53M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MHYPER er 236.91M, med et samlet udbud på 236905209.4528409. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 248.53M.

Midas mHYPER (MHYPER) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Midas mHYPER til USD $ 0.0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Midas mHYPER til USD $ +0.0130101176.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Midas mHYPER til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Midas mHYPER til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dage$ +0.0130101176+1.24%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Midas mHYPER (MHYPER)

mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Midas mHYPER (MHYPER) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Midas mHYPER Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Midas mHYPER (MHYPER) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Midas mHYPER (MHYPER) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Midas mHYPER.

Tjek Midas mHYPER prisprediktion nu!

MHYPER til lokale valutaer

Midas mHYPER (MHYPER) Tokenomics

At forstå tokenomics for Midas mHYPER (MHYPER) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MHYPER Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Midas mHYPER (MHYPER)

Hvor meget er Midas mHYPER (MHYPER) værd i dag?
Den direkte MHYPER pris i USD er 1.049 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MHYPER til USD pris?
Den aktuelle pris på MHYPERtil USD er $ 1.049. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Midas mHYPER?
Markedsværdien for MHYPER er $ 248.53M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MHYPER?
Den cirkulerende forsyning af MHYPER er 236.91M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MHYPER?
MHYPER opnåede en ATH-pris på 1.049 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MHYPER?
MHYPER så en ATL-pris på 1.024 USD.
Hvad er handelsvolumen for MHYPER?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MHYPER er -- USD.
Bliver MHYPER højere i år?
MHYPER kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MHYPER prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:13:13 (UTC+8)

Midas mHYPER (MHYPER) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

