Midas mHYPER (MHYPER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.049 24H lav $ 1.049 24H høj $ 1.049 All Time High $ 1.049 Laveste pris $ 1.024 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) 0.00% Prisændring (7D) +0.15%

Midas mHYPER (MHYPER) realtidsprisen er $1.049. I løbet af de sidste 24 timer har MHYPER handlet mellem et lavpunkt på $ 1.049 og et højdepunkt på $ 1.049, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MHYPERs højeste pris nogensinde er $ 1.049, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.024.

Når det gælder kortsigtet performance, MHYPER har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og +0.15% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Midas mHYPER (MHYPER) Markedsinformation

Markedsværdi $ 248.53M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 248.53M Cirkulationsforsyning 236.91M Samlet Udbud 236,905,209.4528409

Den nuværende markedsværdi på Midas mHYPER er $ 248.53M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MHYPER er 236.91M, med et samlet udbud på 236905209.4528409. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 248.53M.