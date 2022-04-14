Midas mBASIS (MBASIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Midas mBASIS (MBASIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Midas mBASIS (MBASIS) Information At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web. Officiel hjemmeside: https://midas.app/mbasis Hvidbog: https://docs.midas.app

Midas mBASIS (MBASIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Midas mBASIS (MBASIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.14M $ 11.14M $ 11.14M Samlet udbud $ 10.53M $ 10.53M $ 10.53M Cirkulerende forsyning $ 10.53M $ 10.53M $ 10.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.14M $ 11.14M $ 11.14M Alle tiders Høj: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Alle tiders Lav: $ 0.219164 $ 0.219164 $ 0.219164 Nuværende pris: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Få mere at vide om Midas mBASIS (MBASIS) pris

Midas mBASIS (MBASIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Midas mBASIS (MBASIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MBASIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MBASIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MBASIS's tokenomics, kan du udforske MBASIS tokens live-pris!

MBASIS Prisprediktion Vil du vide, hvor MBASIS måske er på vej hen? Vores MBASIS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MBASIS Tokens prisprediktion nu!

