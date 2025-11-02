Meter Stable (MTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.504137 $ 0.504137 $ 0.504137 24H lav $ 0.507894 $ 0.507894 $ 0.507894 24H høj 24H lav $ 0.504137$ 0.504137 $ 0.504137 24H høj $ 0.507894$ 0.507894 $ 0.507894 All Time High $ 32.69$ 32.69 $ 32.69 Laveste pris $ 0.181504$ 0.181504 $ 0.181504 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) -0.08% Prisændring (7D) -4.37% Prisændring (7D) -4.37%

Meter Stable (MTR) realtidsprisen er $0.505482. I løbet af de sidste 24 timer har MTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.504137 og et højdepunkt på $ 0.507894, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MTRs højeste pris nogensinde er $ 32.69, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.181504.

Når det gælder kortsigtet performance, MTR har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -0.08% i løbet af 24 timer og -4.37% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Meter Stable (MTR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 198.65K$ 198.65K $ 198.65K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 198.65K$ 198.65K $ 198.65K Cirkulationsforsyning 391.72K 391.72K 391.72K Samlet Udbud 391,721.0 391,721.0 391,721.0

Den nuværende markedsværdi på Meter Stable er $ 198.65K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MTR er 391.72K, med et samlet udbud på 391721.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 198.65K.