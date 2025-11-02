UdvekslingDEX+
Den direkte McFlamingo Token pris i dag er 0.00004043 USD. Følg med i realtid MCFL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MCFL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

McFlamingo Token Pris (MCFL)

McFlamingo Token (MCFL) Live prisdiagram
McFlamingo Token (MCFL) Prisoplysninger (USD)

$ 0.00004037
$ 0.00004037
$ 0.00004092
$ 0.00004092
$ 0.00004037
$ 0.00004037

$ 0.00004092
$ 0.00004092

$ 0.00009126
$ 0.00009126

$ 0.00003899
$ 0.00003899

McFlamingo Token (MCFL) realtidsprisen er $0.00004043. I løbet af de sidste 24 timer har MCFL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00004037 og et højdepunkt på $ 0.00004092, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MCFLs højeste pris nogensinde er $ 0.00009126, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003899.

Når det gælder kortsigtet performance, MCFL har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -1.03% i løbet af 24 timer og -3.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

McFlamingo Token (MCFL) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på McFlamingo Token er $ 31.66K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MCFL er 783.07M, med et samlet udbud på 999786829.876798. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 40.42K.

McFlamingo Token (MCFL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af McFlamingo Token til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af McFlamingo Token til USD $ -0.0000109576.
I de sidste 60 dage var prisændringen af McFlamingo Token til USD $ -0.0000136416.
I de sidste 90 dage var prisændringen af McFlamingo Token til USD $ -0.00001883712271644739.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.03%
30 dage$ -0.0000109576-27.10%
60 dage$ -0.0000136416-33.74%
90 dage$ -0.00001883712271644739-31.78%

Hvad er McFlamingo Token (MCFL)

MCFL The McFlamingo token transforms the restaurant experience by turning customer and employee loyalty and rewards into a tradable asset. By using the token, customers aren’t just earning points—they’re gaining a stake in the brand’s ecosystem, which they can use, trade, or hold onto for future value. This is how it bridges both worlds.

Tokenizing the brand allows customers to have a more interactive relationship with the restaurant. Instead of just eating there, they can earn tokens through visits or special events, and those tokens might unlock discounts, exclusive meals, or even voting power on new menu items.

It also gives them a sense of ownership and community, which can keep people engaged and invested beyond just dining. That’s where the real-world value meets the digital asset

A tokenized security is more like stock in a company, while the McFlamingo token is more like a membership perk or loyalty point that also holds value. One is about ownership and investment, the other is about utility and experience.

if employees get tokens for completing tasks, those transactions are recorded on-chain. That means there’s a transparent and immutable record of their contributions.

This can create more accountability and also reward employees in a transparent way. Plus, those tokens can have real value, so it’s a new way to incentivize and keep track of productivity. It ties their efforts directly to the value they help create for the business.

It is different from a traditional employee-owned stock plan. In a stock plan, employees own shares of the company itself, and that’s regulated like any other security.

With tokenized rewards, employees aren’t owning a piece of the company’s equity. Instead, they’re earning tokens tied to specific activities or contributions. It’s more flexible and can be tailored to their role or the success of certain projects, rather than the overall company’s stock performance.

When tasks are completed and token rewards are issued on-chain, that adds to the token’s overall activity and volume. More activity generally means a healthier market, because it shows ongoing engagement.

This steady flow of transactions helps maintain liquidity, which supports price stability. If the token is constantly being earned and used, it prevents sudden price swings because there’s always movement in the market. That’s how on-chain task volume contributes to a stable price

When employees earn tokens, it’s like rewarding them with something that becomes valuable as the ecosystem grows.

If the token’s value increases because of more usage and trust, both employees and the company benefit. It’s a win-win situation if done right. To stabilize the market employees will one able to hopefully in the future stake tokens and in certain situations the restaurant can also buy back tokens if needed.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Hvor meget vil McFlamingo Token (MCFL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine McFlamingo Token (MCFL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for McFlamingo Token.

At forstå tokenomics for McFlamingo Token (MCFL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MCFL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om McFlamingo Token (MCFL)

Hvor meget er McFlamingo Token (MCFL) værd i dag?
Den direkte MCFL pris i USD er 0.00004043 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MCFL til USD pris?
Den aktuelle pris på MCFLtil USD er $ 0.00004043. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af McFlamingo Token?
Markedsværdien for MCFL er $ 31.66K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MCFL?
Den cirkulerende forsyning af MCFL er 783.07M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MCFL?
MCFL opnåede en ATH-pris på 0.00009126 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MCFL?
MCFL så en ATL-pris på 0.00003899 USD.
Hvad er handelsvolumen for MCFL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MCFL er -- USD.
Bliver MCFL højere i år?
MCFL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MCFL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

