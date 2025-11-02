Maya World Pris (MAYA)
+4.23%
+39.77%
+35.65%
+35.65%
Maya World (MAYA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MAYA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MAYAs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.
Når det gælder kortsigtet performance, MAYA har ændret sig med +4.23% i løbet af den sidste time, +39.77% i løbet af 24 timer og +35.65% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Maya World er $ 354.14K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MAYA er 939.99M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 376.74K.
I løbet af i dag var prisændringen af Maya World til USD $ +0.00010507.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Maya World til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Maya World til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Maya World til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ +0.00010507
|+39.77%
|30 dage
|$ 0
|+70.30%
|60 dage
|$ 0
|+95.39%
|90 dage
|$ 0
|--
Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.
