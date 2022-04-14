Matrixdock Gold (XAUM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Matrixdock Gold (XAUM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Matrixdock Gold (XAUM) Information Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users. Officiel hjemmeside: https://www.matrixdock.com/xaum Køb XAUM nu!

Matrixdock Gold (XAUM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Matrixdock Gold (XAUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.17M $ 43.17M $ 43.17M Samlet udbud $ 12.85K $ 12.85K $ 12.85K Cirkulerende forsyning $ 12.85K $ 12.85K $ 12.85K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.17M $ 43.17M $ 43.17M Alle tiders Høj: $ 3,530.35 $ 3,530.35 $ 3,530.35 Alle tiders Lav: $ 2,563.55 $ 2,563.55 $ 2,563.55 Nuværende pris: $ 3,363.51 $ 3,363.51 $ 3,363.51 Få mere at vide om Matrixdock Gold (XAUM) pris

Matrixdock Gold (XAUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Matrixdock Gold (XAUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XAUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XAUM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XAUM's tokenomics, kan du udforske XAUM tokens live-pris!

XAUM Prisprediktion Vil du vide, hvor XAUM måske er på vej hen? Vores XAUM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XAUM Tokens prisprediktion nu!

