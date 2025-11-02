Mars Protocol (MARS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01341629 $ 0.01341629 $ 0.01341629 24H lav $ 0.01528213 $ 0.01528213 $ 0.01528213 24H høj 24H lav $ 0.01341629$ 0.01341629 $ 0.01341629 24H høj $ 0.01528213$ 0.01528213 $ 0.01528213 All Time High $ 0.512804$ 0.512804 $ 0.512804 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.48% Prisændring (1D) -3.59% Prisændring (7D) -24.99% Prisændring (7D) -24.99%

Mars Protocol (MARS) realtidsprisen er $0.01434351. I løbet af de sidste 24 timer har MARS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01341629 og et højdepunkt på $ 0.01528213, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MARSs højeste pris nogensinde er $ 0.512804, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MARS har ændret sig med -0.48% i løbet af den sidste time, -3.59% i løbet af 24 timer og -24.99% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mars Protocol (MARS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.56M$ 6.56M $ 6.56M Cirkulationsforsyning 266.47M 266.47M 266.47M Samlet Udbud 457,083,938.78 457,083,938.78 457,083,938.78

Den nuværende markedsværdi på Mars Protocol er $ 3.82M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MARS er 266.47M, med et samlet udbud på 457083938.78. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.56M.