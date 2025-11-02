LITERALLY NOTHING (NOTHING) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000773 $ 0.00000773 $ 0.00000773 24H lav $ 0.00000783 $ 0.00000783 $ 0.00000783 24H høj 24H lav $ 0.00000773$ 0.00000773 $ 0.00000773 24H høj $ 0.00000783$ 0.00000783 $ 0.00000783 All Time High $ 0.00007549$ 0.00007549 $ 0.00007549 Laveste pris $ 0.00000753$ 0.00000753 $ 0.00000753 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.27% Prisændring (7D) -4.04% Prisændring (7D) -4.04%

LITERALLY NOTHING (NOTHING) realtidsprisen er $0.00000774. I løbet af de sidste 24 timer har NOTHING handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000773 og et højdepunkt på $ 0.00000783, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NOTHINGs højeste pris nogensinde er $ 0.00007549, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000753.

Når det gælder kortsigtet performance, NOTHING har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.27% i løbet af 24 timer og -4.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

LITERALLY NOTHING (NOTHING) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.73K$ 7.73K $ 7.73K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.73K$ 7.73K $ 7.73K Cirkulationsforsyning 999.04M 999.04M 999.04M Samlet Udbud 999,043,209.544365 999,043,209.544365 999,043,209.544365

Den nuværende markedsværdi på LITERALLY NOTHING er $ 7.73K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NOTHING er 999.04M, med et samlet udbud på 999043209.544365. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.73K.