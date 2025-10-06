UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte PhyChain pris i dag er 2.964 USD. Følg med i realtid PHYCHAIN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PHYCHAIN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte PhyChain pris i dag er 2.964 USD. Følg med i realtid PHYCHAIN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PHYCHAIN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PHYCHAIN

PHYCHAIN Prisinfo

Hvad er PHYCHAIN

PHYCHAIN Whitepaper

PHYCHAIN Officiel hjemmeside

PHYCHAIN Tokenomics

PHYCHAIN Prisprognose

PHYCHAIN Historik

PHYCHAIN Købsguide

PHYCHAIN-til-fiat-valutaomregner

PHYCHAIN Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

PhyChain Logo

PhyChain-kurs(PHYCHAIN)

1 PHYCHAIN til USD direkte pris:

$2.963
$2.963$2.963
-0.06%1D
USD
PhyChain (PHYCHAIN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:06:59 (UTC+8)

PhyChain (PHYCHAIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 2.802
$ 2.802$ 2.802
24H lav
$ 2.967
$ 2.967$ 2.967
24H høj

$ 2.802
$ 2.802$ 2.802

$ 2.967
$ 2.967$ 2.967

--
----

--
----

0.00%

-0.06%

-9.03%

-9.03%

PhyChain (PHYCHAIN) realtidsprisen er $ 2.964. I løbet af de sidste 24 timer har PHYCHAIN handlet mellem et lavpunkt på $ 2.802 og et højdepunkt på $ 2.967, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PHYCHAINs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, PHYCHAIN har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -0.06% i løbet af 24 timer og -9.03% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PhyChain (PHYCHAIN) Markedsinformation

--
----

$ 69.82K
$ 69.82K$ 69.82K

$ 5.93B
$ 5.93B$ 5.93B

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Den nuværende markedsværdi på PhyChain er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 69.82K. Det cirkulerende forsyning af PHYCHAIN er --, med et samlet udbud på 2000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.93B.

PhyChain (PHYCHAIN) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for PhyChain i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00178-0.06%
30 dage$ +0.051+1.75%
60 dage$ +1.596+116.66%
90 dage$ +1.263+74.25%
PhyChain Prisændring i dag

I dag PHYCHAIN blev der registreret en ændring på $ -0.00178 (-0.06%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

PhyChain 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.051 (+1.75%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

PhyChain 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage PHYCHAIN sås en ændring af $ +1.596 (+116.66%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

PhyChain 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +1.263 (+74.25%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for PhyChain (PHYCHAIN)?

Tjek PhyChainPrishistorik-siden nu.

Hvad er PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dinePhyChaininvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekPHYCHAINtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om PhyChain på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din PhyChain købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

PhyChain Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil PhyChain (PHYCHAIN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine PhyChain (PHYCHAIN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for PhyChain.

Tjek PhyChain prisprediktion nu!

PhyChain (PHYCHAIN) Tokenomics

At forstå tokenomics for PhyChain (PHYCHAIN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PHYCHAIN Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du PhyChain (PHYCHAIN)

Leder du efter, hvordan du køber PhyChain? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe PhyChain på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

PHYCHAIN til lokale valutaer

1 PhyChain(PHYCHAIN) til VND
77,997.66
1 PhyChain(PHYCHAIN) til AUD
A$4.50528
1 PhyChain(PHYCHAIN) til GBP
2.25264
1 PhyChain(PHYCHAIN) til EUR
2.54904
1 PhyChain(PHYCHAIN) til USD
$2.964
1 PhyChain(PHYCHAIN) til MYR
RM12.41916
1 PhyChain(PHYCHAIN) til TRY
124.57692
1 PhyChain(PHYCHAIN) til JPY
¥453.492
1 PhyChain(PHYCHAIN) til ARS
ARS$4,252.51008
1 PhyChain(PHYCHAIN) til RUB
238.27596
1 PhyChain(PHYCHAIN) til INR
263.11428
1 PhyChain(PHYCHAIN) til IDR
Rp49,399.98024
1 PhyChain(PHYCHAIN) til PHP
173.95716
1 PhyChain(PHYCHAIN) til EGP
￡E.139.98972
1 PhyChain(PHYCHAIN) til BRL
R$15.91668
1 PhyChain(PHYCHAIN) til CAD
C$4.1496
1 PhyChain(PHYCHAIN) til BDT
362.55648
1 PhyChain(PHYCHAIN) til NGN
4,283.21712
1 PhyChain(PHYCHAIN) til COP
$11,399.9886
1 PhyChain(PHYCHAIN) til ZAR
R.51.48468
1 PhyChain(PHYCHAIN) til UAH
124.3398
1 PhyChain(PHYCHAIN) til TZS
T.Sh.7,264.70472
1 PhyChain(PHYCHAIN) til VES
Bs655.044
1 PhyChain(PHYCHAIN) til CLP
$2,792.088
1 PhyChain(PHYCHAIN) til PKR
Rs837.0336
1 PhyChain(PHYCHAIN) til KZT
1,564.93272
1 PhyChain(PHYCHAIN) til THB
฿95.50008
1 PhyChain(PHYCHAIN) til TWD
NT$91.26156
1 PhyChain(PHYCHAIN) til AED
د.إ10.87788
1 PhyChain(PHYCHAIN) til CHF
Fr2.3712
1 PhyChain(PHYCHAIN) til HKD
HK$23.03028
1 PhyChain(PHYCHAIN) til AMD
֏1,130.41032
1 PhyChain(PHYCHAIN) til MAD
.د.م27.35772
1 PhyChain(PHYCHAIN) til MXN
$55.01184
1 PhyChain(PHYCHAIN) til SAR
ريال11.115
1 PhyChain(PHYCHAIN) til ETB
Br455.35932
1 PhyChain(PHYCHAIN) til KES
KSh381.88176
1 PhyChain(PHYCHAIN) til JOD
د.أ2.101476
1 PhyChain(PHYCHAIN) til PLN
10.90752
1 PhyChain(PHYCHAIN) til RON
лв13.07124
1 PhyChain(PHYCHAIN) til SEK
kr28.09872
1 PhyChain(PHYCHAIN) til BGN
лв5.00916
1 PhyChain(PHYCHAIN) til HUF
Ft997.29708
1 PhyChain(PHYCHAIN) til CZK
62.51076
1 PhyChain(PHYCHAIN) til KWD
د.ك0.90402
1 PhyChain(PHYCHAIN) til ILS
9.633
1 PhyChain(PHYCHAIN) til BOB
Bs20.48124
1 PhyChain(PHYCHAIN) til AZN
5.0388
1 PhyChain(PHYCHAIN) til TJS
SM27.20952
1 PhyChain(PHYCHAIN) til GEL
8.03244
1 PhyChain(PHYCHAIN) til AOA
Kz2,716.77276
1 PhyChain(PHYCHAIN) til BHD
.د.ب1.1115
1 PhyChain(PHYCHAIN) til BMD
$2.964
1 PhyChain(PHYCHAIN) til DKK
kr19.17708
1 PhyChain(PHYCHAIN) til HNL
L77.71608
1 PhyChain(PHYCHAIN) til MUR
135.57336
1 PhyChain(PHYCHAIN) til NAD
$51.24756
1 PhyChain(PHYCHAIN) til NOK
kr29.99568
1 PhyChain(PHYCHAIN) til NZD
$5.15736
1 PhyChain(PHYCHAIN) til PAB
B/.2.964
1 PhyChain(PHYCHAIN) til PGK
K12.4488
1 PhyChain(PHYCHAIN) til QAR
ر.ق10.75932
1 PhyChain(PHYCHAIN) til RSD
дин.301.08312
1 PhyChain(PHYCHAIN) til UZS
soʻm35,285.70864
1 PhyChain(PHYCHAIN) til ALL
L247.46436
1 PhyChain(PHYCHAIN) til ANG
ƒ5.30556
1 PhyChain(PHYCHAIN) til AWG
ƒ5.30556
1 PhyChain(PHYCHAIN) til BBD
$5.928
1 PhyChain(PHYCHAIN) til BAM
KM4.97952
1 PhyChain(PHYCHAIN) til BIF
Fr8,663.772
1 PhyChain(PHYCHAIN) til BND
$3.82356
1 PhyChain(PHYCHAIN) til BSD
$2.964
1 PhyChain(PHYCHAIN) til JMD
$474.3882
1 PhyChain(PHYCHAIN) til KHR
11,856
1 PhyChain(PHYCHAIN) til KMF
Fr1,262.664
1 PhyChain(PHYCHAIN) til LAK
64,434.78132
1 PhyChain(PHYCHAIN) til LKR
රු899.81112
1 PhyChain(PHYCHAIN) til MDL
L50.29908
1 PhyChain(PHYCHAIN) til MGA
Ar13,291.4652
1 PhyChain(PHYCHAIN) til MOP
P23.74164
1 PhyChain(PHYCHAIN) til MVR
45.3492
1 PhyChain(PHYCHAIN) til MWK
MK5,128.0164
1 PhyChain(PHYCHAIN) til MZN
MT189.3996
1 PhyChain(PHYCHAIN) til NPR
रु419.22816
1 PhyChain(PHYCHAIN) til PYG
21,020.688
1 PhyChain(PHYCHAIN) til RWF
Fr4,306.692
1 PhyChain(PHYCHAIN) til SBD
$24.39372
1 PhyChain(PHYCHAIN) til SCR
40.48824
1 PhyChain(PHYCHAIN) til SRD
$114.114
1 PhyChain(PHYCHAIN) til SVC
$25.935
1 PhyChain(PHYCHAIN) til SZL
L51.24756
1 PhyChain(PHYCHAIN) til TMT
m10.374
1 PhyChain(PHYCHAIN) til TND
د.ت8.726016
1 PhyChain(PHYCHAIN) til TTD
$20.06628
1 PhyChain(PHYCHAIN) til UGX
Sh10,291.008
1 PhyChain(PHYCHAIN) til XAF
Fr1,674.66
1 PhyChain(PHYCHAIN) til XCD
$8.0028
1 PhyChain(PHYCHAIN) til XOF
Fr1,674.66
1 PhyChain(PHYCHAIN) til XPF
Fr302.328
1 PhyChain(PHYCHAIN) til BWP
P39.68796
1 PhyChain(PHYCHAIN) til BZD
$5.95764
1 PhyChain(PHYCHAIN) til CVE
$281.7282
1 PhyChain(PHYCHAIN) til DJF
Fr524.628
1 PhyChain(PHYCHAIN) til DOP
$189.87384
1 PhyChain(PHYCHAIN) til DZD
د.ج385.23108
1 PhyChain(PHYCHAIN) til FJD
$6.69864
1 PhyChain(PHYCHAIN) til GNF
Fr25,549.68
1 PhyChain(PHYCHAIN) til GTQ
Q22.64496
1 PhyChain(PHYCHAIN) til GYD
$620.72088
1 PhyChain(PHYCHAIN) til ISK
kr367.536

PhyChain Ressource

For en mere dybdegående forståelse af PhyChain, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel PhyChain hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om PhyChain

Hvor meget er PhyChain (PHYCHAIN) værd i dag?
Den direkte PHYCHAIN pris i USD er 2.964 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PHYCHAIN til USD pris?
Den aktuelle pris på PHYCHAINtil USD er $ 2.964. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af PhyChain?
Markedsværdien for PHYCHAIN er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PHYCHAIN?
Den cirkulerende forsyning af PHYCHAIN er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PHYCHAIN?
PHYCHAIN opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PHYCHAIN?
PHYCHAIN så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for PHYCHAIN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PHYCHAIN er $ 69.82K USD.
Bliver PHYCHAIN højere i år?
PHYCHAIN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PHYCHAIN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:06:59 (UTC+8)

PhyChain (PHYCHAIN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

PHYCHAIN-til-USD Lommeregner

Beløb

PHYCHAIN
PHYCHAIN
USD
USD

1 PHYCHAIN = 2.964 USD

Handel PHYCHAIN

PHYCHAIN/USDT
$2.963
$2.963$2.963
-0.03%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,949.39
$109,949.39$109,949.39

-0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.88
$3,871.88$3,871.88

-0.60%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02890
$0.02890$0.02890

-3.82%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.61
$185.61$185.61

-0.43%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,949.39
$109,949.39$109,949.39

-0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.88
$3,871.88$3,871.88

-0.60%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.61
$185.61$185.61

-0.43%

DASH Logo

DASH

DASH

$74.03
$74.03$74.03

+4.39%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.816
$19.816$19.816

+3.71%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06892
$0.06892$0.06892

+37.84%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000019
$0.000000000000000000000019$0.000000000000000000000019

+280.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000402
$0.000402$0.000402

+135.08%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004930
$0.00004930$0.00004930

+67.57%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004965
$0.0000000000004965$0.0000000000004965

+64.67%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%