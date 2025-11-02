Launch On Pump (LAUNCH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00010497 $ 0.00010497 $ 0.00010497 24H lav $ 0.00011826 $ 0.00011826 $ 0.00011826 24H høj 24H lav $ 0.00010497$ 0.00010497 $ 0.00010497 24H høj $ 0.00011826$ 0.00011826 $ 0.00011826 All Time High $ 0.00444$ 0.00444 $ 0.00444 Laveste pris $ 0.00009297$ 0.00009297 $ 0.00009297 Prisændring (1H) -4.55% Prisændring (1D) +3.95% Prisændring (7D) +12.48% Prisændring (7D) +12.48%

Launch On Pump (LAUNCH) realtidsprisen er $0.00011283. I løbet af de sidste 24 timer har LAUNCH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00010497 og et højdepunkt på $ 0.00011826, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LAUNCHs højeste pris nogensinde er $ 0.00444, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00009297.

Når det gælder kortsigtet performance, LAUNCH har ændret sig med -4.55% i løbet af den sidste time, +3.95% i løbet af 24 timer og +12.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Launch On Pump (LAUNCH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 114.89K$ 114.89K $ 114.89K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 114.89K$ 114.89K $ 114.89K Cirkulationsforsyning 999.89M 999.89M 999.89M Samlet Udbud 999,889,454.83 999,889,454.83 999,889,454.83

Den nuværende markedsværdi på Launch On Pump er $ 114.89K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LAUNCH er 999.89M, med et samlet udbud på 999889454.83. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 114.89K.