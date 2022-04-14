KONET (KONET) Tokenomics Få vigtig indsigt i KONET (KONET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KONET (KONET) Information KONET Mainnet upgrade adopts Proof of Stake for enhanced efficiency and security, featuring advanced mechanisms such as EIP-1559 for fee burning and PoSDAO for decentralized governance, fostering stable participation in staking for network contributors. Officiel hjemmeside: https://konetmain.com/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1YdnsNt77NOAgHBJ3sbZpdi1-5kBCD-ay/view

KONET (KONET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KONET (KONET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.90M $ 3.90M $ 3.90M Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 201.37M $ 201.37M $ 201.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.37M $ 19.37M $ 19.37M Alle tiders Høj: $ 0.981187 $ 0.981187 $ 0.981187 Alle tiders Lav: $ 0.01259128 $ 0.01259128 $ 0.01259128 Nuværende pris: $ 0.01936543 $ 0.01936543 $ 0.01936543 Få mere at vide om KONET (KONET) pris

KONET (KONET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KONET (KONET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KONET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KONET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KONET's tokenomics, kan du udforske KONET tokens live-pris!

KONET Prisprediktion Vil du vide, hvor KONET måske er på vej hen? Vores KONET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KONET Tokens prisprediktion nu!

