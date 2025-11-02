KittehCoin (MEOW) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0.00107785 $ 0.00107785 $ 0.00107785 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0.00107785$ 0.00107785 $ 0.00107785 All Time High $ 0.00439965$ 0.00439965 $ 0.00439965 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.37% Prisændring (1D) +2.56% Prisændring (7D) -26.57% Prisændring (7D) -26.57%

KittehCoin (MEOW) realtidsprisen er $0.00100521. I løbet af de sidste 24 timer har MEOW handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.00107785, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEOWs højeste pris nogensinde er $ 0.00439965, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MEOW har ændret sig med +0.37% i løbet af den sidste time, +2.56% i løbet af 24 timer og -26.57% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

KittehCoin (MEOW) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Cirkulationsforsyning 997.93M 997.93M 997.93M Samlet Udbud 997,925,587.199591 997,925,587.199591 997,925,587.199591

Den nuværende markedsværdi på KittehCoin er $ 1.00M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEOW er 997.93M, med et samlet udbud på 997925587.199591. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.00M.