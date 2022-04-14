Kimchi (KIMCHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kimchi (KIMCHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kimchi (KIMCHI) Information Kimchi was born from the Pickle & Fluffy Pickle merger to create one spicy Pickle! Meme coins have captured the imagination of the crypto community with their viral appeal and grassroots movements. However, they often lack fundamental utility and sustainability. Shiba AI seeks to transcend these limitations by integrating artificial intelligence into its ecosystem, unlocking new possibilities for meme coins. Officiel hjemmeside: https://kimchitoken.meme/ Køb KIMCHI nu!

Kimchi (KIMCHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kimchi (KIMCHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.05K $ 9.05K $ 9.05K Samlet udbud $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Cirkulerende forsyning $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.05K $ 9.05K $ 9.05K Alle tiders Høj: $ 0.0023271 $ 0.0023271 $ 0.0023271 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Kimchi (KIMCHI) pris

Kimchi (KIMCHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kimchi (KIMCHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KIMCHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KIMCHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KIMCHI's tokenomics, kan du udforske KIMCHI tokens live-pris!

