Kepithor (KEPI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00214374 24H lav $ 0.00259235 24H høj Laveste pris $ 0.00150493 All Time High $ 0.00475245 Prisændring (1H) +0.32% Prisændring (1D) -16.90% Prisændring (7D) -5.01%

Kepithor (KEPI) realtidsprisen er $0.00215398. I løbet af de sidste 24 timer har KEPI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00214374 og et højdepunkt på $ 0.00259235, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KEPIs højeste pris nogensinde er $ 0.00475245, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00150493.

Når det gælder kortsigtet performance, KEPI har ændret sig med +0.32% i løbet af den sidste time, -16.90% i løbet af 24 timer og -5.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kepithor (KEPI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 90.10K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 646.68K Cirkulationsforsyning 41.72M Samlet Udbud 299,426,199.0

Den nuværende markedsværdi på Kepithor er $ 90.10K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KEPI er 41.72M, med et samlet udbud på 299426199.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 646.68K.