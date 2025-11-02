KAME (KAME) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000108 $ 0.0000108 $ 0.0000108 24H lav $ 0.00001112 $ 0.00001112 $ 0.00001112 24H høj 24H lav $ 0.0000108$ 0.0000108 $ 0.0000108 24H høj $ 0.00001112$ 0.00001112 $ 0.00001112 All Time High $ 0.00012999$ 0.00012999 $ 0.00012999 Laveste pris $ 0.00000886$ 0.00000886 $ 0.00000886 Prisændring (1H) +0.65% Prisændring (1D) -0.74% Prisændring (7D) -11.84% Prisændring (7D) -11.84%

KAME (KAME) realtidsprisen er $0.00001092. I løbet af de sidste 24 timer har KAME handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000108 og et højdepunkt på $ 0.00001112, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KAMEs højeste pris nogensinde er $ 0.00012999, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000886.

Når det gælder kortsigtet performance, KAME har ændret sig med +0.65% i løbet af den sidste time, -0.74% i løbet af 24 timer og -11.84% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

KAME (KAME) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.87K$ 10.87K $ 10.87K Cirkulationsforsyning 949.79M 949.79M 949.79M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på KAME er $ 10.32K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KAME er 949.79M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.87K.