Kaboom (KABOOM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000788 $ 0.00000788 $ 0.00000788 24H lav $ 0.00000797 $ 0.00000797 $ 0.00000797 24H høj 24H lav $ 0.00000788$ 0.00000788 $ 0.00000788 24H høj $ 0.00000797$ 0.00000797 $ 0.00000797 All Time High $ 0.00266209$ 0.00266209 $ 0.00266209 Laveste pris $ 0.00000728$ 0.00000728 $ 0.00000728 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.13% Prisændring (7D) -8.08% Prisændring (7D) -8.08%

Kaboom (KABOOM) realtidsprisen er $0.00000788. I løbet af de sidste 24 timer har KABOOM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000788 og et højdepunkt på $ 0.00000797, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KABOOMs højeste pris nogensinde er $ 0.00266209, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000728.

Når det gælder kortsigtet performance, KABOOM har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.13% i løbet af 24 timer og -8.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kaboom (KABOOM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.86K$ 7.86K $ 7.86K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.86K$ 7.86K $ 7.86K Cirkulationsforsyning 998.22M 998.22M 998.22M Samlet Udbud 998,218,205.39351 998,218,205.39351 998,218,205.39351

Den nuværende markedsværdi på Kaboom er $ 7.86K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KABOOM er 998.22M, med et samlet udbud på 998218205.39351. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.86K.