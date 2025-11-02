Jake (JAKE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +2.35% Prisændring (7D) +2.35%

Jake (JAKE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har JAKE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JAKEs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, JAKE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +2.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Jake (JAKE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.00K$ 7.00K $ 7.00K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.00K$ 7.00K $ 7.00K Cirkulationsforsyning 999.33M 999.33M 999.33M Samlet Udbud 999,332,038.546447 999,332,038.546447 999,332,038.546447

Den nuværende markedsværdi på Jake er $ 7.00K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JAKE er 999.33M, med et samlet udbud på 999332038.546447. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.00K.