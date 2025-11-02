It Coin (IT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj $ 0 All Time High $ 0.00278389 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -14.84% Prisændring (1D) -21.09% Prisændring (7D) -13.79%

It Coin (IT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har IT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ITs højeste pris nogensinde er $ 0.00278389, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, IT har ændret sig med -14.84% i løbet af den sidste time, -21.09% i løbet af 24 timer og -13.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

It Coin (IT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 340.13K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 340.13K Cirkulationsforsyning 999.72M Samlet Udbud 999,716,570.141656

Den nuværende markedsværdi på It Coin er $ 340.13K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IT er 999.72M, med et samlet udbud på 999716570.141656. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 340.13K.