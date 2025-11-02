Invariant (INVT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00103758 24H lav $ 0.00108215 24H høj Prisændring (1H) +2.54% Prisændring (1D) +3.18% Prisændring (7D) +3.39% All Time High $ 0.00238396 Laveste pris $ 0

Invariant (INVT) realtidsprisen er $0.00107793. I løbet af de sidste 24 timer har INVT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00103758 og et højdepunkt på $ 0.00108215, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. INVTs højeste pris nogensinde er $ 0.00238396, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, INVT har ændret sig med +2.54% i løbet af den sidste time, +3.18% i løbet af 24 timer og +3.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Invariant (INVT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 41.27K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 187.78K Cirkulationsforsyning 39.56M Samlet Udbud 180,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Invariant er $ 41.27K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af INVT er 39.56M, med et samlet udbud på 180000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 187.78K.