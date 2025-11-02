Interactively ($IXLY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -6.58% Prisændring (7D) -6.58%

Interactively ($IXLY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har $IXLY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. $IXLYs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, $IXLY har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -6.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Interactively ($IXLY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 15.83K$ 15.83K $ 15.83K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 15.83K$ 15.83K $ 15.83K Cirkulationsforsyning 998.72M 998.72M 998.72M Samlet Udbud 998,715,490.3995569 998,715,490.3995569 998,715,490.3995569

Den nuværende markedsværdi på Interactively er $ 15.83K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af $IXLY er 998.72M, med et samlet udbud på 998715490.3995569. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.83K.