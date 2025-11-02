Identified Flying Objects (IFO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.37% Prisændring (7D) +6.40%

Identified Flying Objects (IFO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har IFO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IFOs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, IFO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.37% i løbet af 24 timer og +6.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Identified Flying Objects (IFO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.06K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.06K Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Identified Flying Objects er $ 11.06K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IFO er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.06K.