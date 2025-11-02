Hyperbeat USDT (HBUSDT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.074 $ 1.074 $ 1.074 24H lav $ 1.083 $ 1.083 $ 1.083 24H høj 24H lav $ 1.074$ 1.074 $ 1.074 24H høj $ 1.083$ 1.083 $ 1.083 All Time High $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Laveste pris $ 0.701228$ 0.701228 $ 0.701228 Prisændring (1H) +0.02% Prisændring (1D) +0.18% Prisændring (7D) +0.29% Prisændring (7D) +0.29%

Hyperbeat USDT (HBUSDT) realtidsprisen er $1.078. I løbet af de sidste 24 timer har HBUSDT handlet mellem et lavpunkt på $ 1.074 og et højdepunkt på $ 1.083, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HBUSDTs højeste pris nogensinde er $ 1.27, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.701228.

Når det gælder kortsigtet performance, HBUSDT har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, +0.18% i løbet af 24 timer og +0.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 122.84M$ 122.84M $ 122.84M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 122.84M$ 122.84M $ 122.84M Cirkulationsforsyning 113.99M 113.99M 113.99M Samlet Udbud 113,990,784.1277152 113,990,784.1277152 113,990,784.1277152

Den nuværende markedsværdi på Hyperbeat USDT er $ 122.84M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HBUSDT er 113.99M, med et samlet udbud på 113990784.1277152. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 122.84M.