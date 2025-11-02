UdvekslingDEX+
Den direkte Hyperbeat USDT pris i dag er 1.078 USD. Følg med i realtid HBUSDT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk HBUSDT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

1 HBUSDT til USD direkte pris:

$1.077
$1.077
+0.10%1D
USD
Hyperbeat USDT (HBUSDT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:50:34 (UTC+8)

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

+0.02%

+0.18%

+0.29%

+0.29%

Hyperbeat USDT (HBUSDT) realtidsprisen er $1.078. I løbet af de sidste 24 timer har HBUSDT handlet mellem et lavpunkt på $ 1.074 og et højdepunkt på $ 1.083, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HBUSDTs højeste pris nogensinde er $ 1.27, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.701228.

Når det gælder kortsigtet performance, HBUSDT har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, +0.18% i løbet af 24 timer og +0.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Markedsinformation

--
----

Den nuværende markedsværdi på Hyperbeat USDT er $ 122.84M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HBUSDT er 113.99M, med et samlet udbud på 113990784.1277152. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 122.84M.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Hyperbeat USDT til USD $ +0.00189929.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Hyperbeat USDT til USD $ +0.0467310844.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Hyperbeat USDT til USD $ +0.0540871408.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Hyperbeat USDT til USD $ +0.0618045479136155.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00189929+0.18%
30 dage$ +0.0467310844+4.33%
60 dage$ +0.0540871408+5.02%
90 dage$ +0.0618045479136155+6.08%

Hvad er Hyperbeat USDT (HBUSDT)

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Hyperbeat USDT Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Hyperbeat USDT (HBUSDT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Hyperbeat USDT (HBUSDT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Hyperbeat USDT.

Tjek Hyperbeat USDT prisprediktion nu!

HBUSDT til lokale valutaer

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Hyperbeat USDT (HBUSDT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om HBUSDT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Hvor meget er Hyperbeat USDT (HBUSDT) værd i dag?
Den direkte HBUSDT pris i USD er 1.078 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle HBUSDT til USD pris?
Den aktuelle pris på HBUSDTtil USD er $ 1.078. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Hyperbeat USDT?
Markedsværdien for HBUSDT er $ 122.84M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af HBUSDT?
Den cirkulerende forsyning af HBUSDT er 113.99M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på HBUSDT?
HBUSDT opnåede en ATH-pris på 1.27 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på HBUSDT?
HBUSDT så en ATL-pris på 0.701228 USD.
Hvad er handelsvolumen for HBUSDT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for HBUSDT er -- USD.
Bliver HBUSDT højere i år?
HBUSDT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se HBUSDT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:50:34 (UTC+8)

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

