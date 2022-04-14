HXRO (HXRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i HXRO (HXRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HXRO (HXRO) Information Hxro Network is a decentralized liquidity, risk, and margining primitive for derivatives built on the Solana blockchain. The network is designed to provide critical infrastructure and base layer tooling for liquidity to support a wide spectrum of derivatives markets on futures, swaps, and vanilla, exotic, and parimutuel options. HXRO is the utility and governance token that powers the Hxro Network. Officiel hjemmeside: https://hxro.com/ Køb HXRO nu!

HXRO (HXRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HXRO (HXRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 636.20K $ 636.20K $ 636.20K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 620.39M $ 620.39M $ 620.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Alle tiders Høj: $ 0.800981 $ 0.800981 $ 0.800981 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00102549 $ 0.00102549 $ 0.00102549 Få mere at vide om HXRO (HXRO) pris

HXRO (HXRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HXRO (HXRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HXRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HXRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HXRO's tokenomics, kan du udforske HXRO tokens live-pris!

HXRO Prisprediktion Vil du vide, hvor HXRO måske er på vej hen? Vores HXRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HXRO Tokens prisprediktion nu!

