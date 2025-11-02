UdvekslingDEX+
Blue Chip Blitz
Den direkte HotKeySwap pris i dag er 0.00277355 USD. Følg med i realtid HOTKEY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk HOTKEY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om HOTKEY

HOTKEY Prisinfo

Hvad er HOTKEY

HOTKEY Officiel hjemmeside

HOTKEY Tokenomics

HOTKEY Prisprognose

HotKeySwap Pris (HOTKEY)

1 HOTKEY til USD direkte pris:

$0.00277277
$0.00277277
+1.10%1D
USD
HotKeySwap (HOTKEY) Live prisdiagram
HotKeySwap (HOTKEY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00272393
$ 0.00272393
24H lav
$ 0.00277986
$ 0.00277986
24H høj

$ 0.00272393
$ 0.00272393

$ 0.00277986
$ 0.00277986

$ 0.581112
$ 0.581112

$ 0.00173695
$ 0.00173695

+0.05%

+1.32%

+9.07%

+9.07%

HotKeySwap (HOTKEY) realtidsprisen er $0.00277355. I løbet af de sidste 24 timer har HOTKEY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00272393 og et højdepunkt på $ 0.00277986, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HOTKEYs højeste pris nogensinde er $ 0.581112, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00173695.

Når det gælder kortsigtet performance, HOTKEY har ændret sig med +0.05% i løbet af den sidste time, +1.32% i løbet af 24 timer og +9.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HotKeySwap (HOTKEY) Markedsinformation

$ 263.37K
$ 263.37K

--
--

$ 263.37K
$ 263.37K

95.00M
95.00M

95,000,000.0
95,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på HotKeySwap er $ 263.37K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HOTKEY er 95.00M, med et samlet udbud på 95000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 263.37K.

HotKeySwap (HOTKEY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af HotKeySwap til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af HotKeySwap til USD $ +0.0001388411.
I de sidste 60 dage var prisændringen af HotKeySwap til USD $ +0.0000075443.
I de sidste 90 dage var prisændringen af HotKeySwap til USD $ -0.0000466428026300375.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.32%
30 dage$ +0.0001388411+5.01%
60 dage$ +0.0000075443+0.27%
90 dage$ -0.0000466428026300375-1.65%

Hvad er HotKeySwap (HOTKEY)

HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.

One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.

Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

HotKeySwap (HOTKEY) Ressource

Officiel hjemmeside

HotKeySwap Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil HotKeySwap (HOTKEY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine HotKeySwap (HOTKEY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for HotKeySwap.

Tjek HotKeySwap prisprediktion nu!

HOTKEY til lokale valutaer

HotKeySwap (HOTKEY) Tokenomics

At forstå tokenomics for HotKeySwap (HOTKEY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om HOTKEY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om HotKeySwap (HOTKEY)

Hvor meget er HotKeySwap (HOTKEY) værd i dag?
Den direkte HOTKEY pris i USD er 0.00277355 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle HOTKEY til USD pris?
Den aktuelle pris på HOTKEYtil USD er $ 0.00277355. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af HotKeySwap?
Markedsværdien for HOTKEY er $ 263.37K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af HOTKEY?
Den cirkulerende forsyning af HOTKEY er 95.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på HOTKEY?
HOTKEY opnåede en ATH-pris på 0.581112 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på HOTKEY?
HOTKEY så en ATL-pris på 0.00173695 USD.
Hvad er handelsvolumen for HOTKEY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for HOTKEY er -- USD.
Bliver HOTKEY højere i år?
HOTKEY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se HOTKEY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
HotKeySwap (HOTKEY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,034.34

$3,873.67

$0.02939

$186.42

$1.0002

$110,034.34

$3,873.67

$186.42

$73.43

$19.961

