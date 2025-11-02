HotKeySwap Pris (HOTKEY)
+0.05%
+1.32%
+9.07%
+9.07%
HotKeySwap (HOTKEY) realtidsprisen er $0.00277355. I løbet af de sidste 24 timer har HOTKEY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00272393 og et højdepunkt på $ 0.00277986, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HOTKEYs højeste pris nogensinde er $ 0.581112, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00173695.
Når det gælder kortsigtet performance, HOTKEY har ændret sig med +0.05% i løbet af den sidste time, +1.32% i løbet af 24 timer og +9.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på HotKeySwap er $ 263.37K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HOTKEY er 95.00M, med et samlet udbud på 95000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 263.37K.
I løbet af i dag var prisændringen af HotKeySwap til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af HotKeySwap til USD $ +0.0001388411.
I de sidste 60 dage var prisændringen af HotKeySwap til USD $ +0.0000075443.
I de sidste 90 dage var prisændringen af HotKeySwap til USD $ -0.0000466428026300375.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|+1.32%
|30 dage
|$ +0.0001388411
|+5.01%
|60 dage
|$ +0.0000075443
|+0.27%
|90 dage
|$ -0.0000466428026300375
|-1.65%
HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.
One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.
Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.
|Tid (UTC+8)
|Type
|Information
|11-01 15:13:00
|Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
|11-01 13:14:00
|Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
|10-31 18:37:21
|Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
|10-31 15:48:21
|Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
|10-31 05:09:00
|Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
|10-31 01:38:24
|Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden
