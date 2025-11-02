HotKeySwap (HOTKEY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00272393 24H lav $ 0.00277986 24H høj Prisændring (1H) +0.05% Prisændring (1D) +1.32% Prisændring (7D) +9.07%

HotKeySwap (HOTKEY) realtidsprisen er $0.00277355. I løbet af de sidste 24 timer har HOTKEY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00272393 og et højdepunkt på $ 0.00277986, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HOTKEYs højeste pris nogensinde er $ 0.581112, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00173695.

Når det gælder kortsigtet performance, HOTKEY har ændret sig med +0.05% i løbet af den sidste time, +1.32% i løbet af 24 timer og +9.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HotKeySwap (HOTKEY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 263.37K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 263.37K Cirkulationsforsyning 95.00M Samlet Udbud 95,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på HotKeySwap er $ 263.37K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HOTKEY er 95.00M, med et samlet udbud på 95000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 263.37K.