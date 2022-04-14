HODL (HODL) Tokenomics Få vigtig indsigt i HODL (HODL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HODL (HODL) Information HODL is a DeFi ecosystem on Binance Smart Chain (BSC) that rewards holders with weekly BNB payouts funded by a 5% transaction tax and additional revenue streams like NFTs, staking, and gaming. These rewards are sustainable, thanks to a multi-faceted ecosystem that supports the reward pool and offers diverse earning opportunities. Holders can reinvest their rewards into $HODL to unlock benefits like reduced taxes and faster reward claims, adding flexibility to the reward system. Officiel hjemmeside: https://hodltoken.net/ Hvidbog: https://hodltoken.net/whitepaper Køb HODL nu!

HODL (HODL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HODL (HODL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.67M $ 4.67M $ 4.67M Samlet udbud $ 9.96B $ 9.96B $ 9.96B Cirkulerende forsyning $ 9.05B $ 9.05B $ 9.05B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.13M $ 5.13M $ 5.13M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00051672 $ 0.00051672 $ 0.00051672 Få mere at vide om HODL (HODL) pris

HODL (HODL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HODL (HODL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HODL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HODL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HODL's tokenomics, kan du udforske HODL tokens live-pris!

