Hex Trust USD (USDX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hex Trust USD (USDX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hex Trust USD (USDX) Information USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains. Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust’s vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions. What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet. What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve. What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions. Officiel hjemmeside: https://www.htdigitalassets.com/ Køb USDX nu!

Hex Trust USD (USDX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hex Trust USD (USDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.95M $ 31.95M $ 31.95M Samlet udbud $ 32.16M $ 32.16M $ 32.16M Cirkulerende forsyning $ 32.16M $ 32.16M $ 32.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.95M $ 31.95M $ 31.95M Alle tiders Høj: $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 Alle tiders Lav: $ 0.53504 $ 0.53504 $ 0.53504 Nuværende pris: $ 0.994438 $ 0.994438 $ 0.994438 Få mere at vide om Hex Trust USD (USDX) pris

Hex Trust USD (USDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hex Trust USD (USDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDX's tokenomics, kan du udforske USDX tokens live-pris!

USDX Prisprediktion Vil du vide, hvor USDX måske er på vej hen? Vores USDX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USDX Tokens prisprediktion nu!

