HeeeHeee (HEEHEE) Tokenomics Få vigtig indsigt i HeeeHeee (HEEHEE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HeeeHeee (HEEHEE) Information HEEHEE is a community based token on the Solana Network. The primary utility for HEEHEE is building a fun meme community. Through open dialogue, collaboration, and shared enthusiasm, we create an inclusive environment where every voice is heard and valued. Officiel hjemmeside: https://heehee.community/ Køb HEEHEE nu!

HeeeHeee (HEEHEE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HeeeHeee (HEEHEE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.52M Samlet udbud $ 772.61M Cirkulerende forsyning $ 772.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.52M Alle tiders Høj: $ 0.03346783 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00196807 Få mere at vide om HeeeHeee (HEEHEE) pris

HeeeHeee (HEEHEE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HeeeHeee (HEEHEE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HEEHEE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HEEHEE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HEEHEE's tokenomics, kan du udforske HEEHEE tokens live-pris!

