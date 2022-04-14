HeeeHeee (HEEHEE) Tokenomics

HeeeHeee (HEEHEE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i HeeeHeee (HEEHEE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
HeeeHeee (HEEHEE) Information

HEEHEE is a community based token on the Solana Network. The primary utility for HEEHEE is building a fun meme community. Through open dialogue, collaboration, and shared enthusiasm, we create an inclusive environment where every voice is heard and valued.

Officiel hjemmeside:
https://heehee.community/

HeeeHeee (HEEHEE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HeeeHeee (HEEHEE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.52M
Samlet udbud
$ 772.61M
Cirkulerende forsyning
$ 772.61M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.52M
Alle tiders Høj:
$ 0.03346783
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00196807
HeeeHeee (HEEHEE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for HeeeHeee (HEEHEE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal HEEHEE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange HEEHEE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår HEEHEE's tokenomics, kan du udforske HEEHEE tokens live-pris!

HEEHEE Prisprediktion

Vil du vide, hvor HEEHEE måske er på vej hen? Vores HEEHEE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.