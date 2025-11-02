HEDGE (HEDGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00040878 $ 0.00040878 $ 0.00040878 24H lav $ 0.00044127 $ 0.00044127 $ 0.00044127 24H høj 24H lav $ 0.00040878$ 0.00040878 $ 0.00040878 24H høj $ 0.00044127$ 0.00044127 $ 0.00044127 All Time High $ 0.00054337$ 0.00054337 $ 0.00054337 Laveste pris $ 0.00008602$ 0.00008602 $ 0.00008602 Prisændring (1H) +0.15% Prisændring (1D) +0.99% Prisændring (7D) +111.43% Prisændring (7D) +111.43%

HEDGE (HEDGE) realtidsprisen er $0.00041363. I løbet af de sidste 24 timer har HEDGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00040878 og et højdepunkt på $ 0.00044127, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HEDGEs højeste pris nogensinde er $ 0.00054337, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00008602.

Når det gælder kortsigtet performance, HEDGE har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, +0.99% i løbet af 24 timer og +111.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HEDGE (HEDGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 413.63K$ 413.63K $ 413.63K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 413.63K$ 413.63K $ 413.63K Cirkulationsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Samlet Udbud 999,984,250.3897393 999,984,250.3897393 999,984,250.3897393

Den nuværende markedsværdi på HEDGE er $ 413.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HEDGE er 999.98M, med et samlet udbud på 999984250.3897393. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 413.63K.