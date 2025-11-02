Hat (HAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00379533 $ 0.00379533 $ 0.00379533 24H lav $ 0.00383966 $ 0.00383966 $ 0.00383966 24H høj 24H lav $ 0.00379533$ 0.00379533 $ 0.00379533 24H høj $ 0.00383966$ 0.00383966 $ 0.00383966 All Time High $ 0.0469251$ 0.0469251 $ 0.0469251 Laveste pris $ 0.00192629$ 0.00192629 $ 0.00192629 Prisændring (1H) +0.17% Prisændring (1D) +0.70% Prisændring (7D) -1.81% Prisændring (7D) -1.81%

Hat (HAT) realtidsprisen er $0.00382206. I løbet af de sidste 24 timer har HAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00379533 og et højdepunkt på $ 0.00383966, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HATs højeste pris nogensinde er $ 0.0469251, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00192629.

Når det gælder kortsigtet performance, HAT har ændret sig med +0.17% i løbet af den sidste time, +0.70% i løbet af 24 timer og -1.81% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hat (HAT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 54.99K$ 54.99K $ 54.99K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 236.22K$ 236.22K $ 236.22K Cirkulationsforsyning 14.42M 14.42M 14.42M Samlet Udbud 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378

Den nuværende markedsværdi på Hat er $ 54.99K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HAT er 14.42M, med et samlet udbud på 61955726.73853378. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 236.22K.